Livres jeunesse à succès – Max et Lili accompagnent les enfants depuis 30 ans Les aventures de l’espiègle fratrie, éditées à Coppet, se sont déjà écoulées à 22 millions d’exemplaires. Et ce n’est pas fini! Caroline Rieder

Les personnages dessinés par Serge Bloch sont reconnaissables entre mille avec leur nez pointu, leurs grands yeux et leurs pommettes roses, les mèches rebelles de Max et la couette palmier de Lili. DR

Qui n’a jamais croisé les bouilles de Max et Lili? En trois décennies, le frère et la sœur au nez en trompette se sont imposés dans les familles, avec 22 millions d’exemplaires vendus en France, Belgique, Suisse et Canada. C’est d’ailleurs la collection la plus empruntée dans les bibliothèques françaises. Un constat partagé à Genève, tandis qu’à Lausanne, sans avancer de chiffres, on les place dans les volumes demandés en permanence. On les trouve aussi volontiers dans la salle d’attente des cabinets des psychologues.