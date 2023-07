J’ai toujours aimé les tournées d’adieu, j’en ai vu pas mal, le phénomène ayant tendance à s’accélérer, les monstres musicaux des sixties aux eighties s’usant l’une et l’un après l’autre. Prémédités ou pas, ces événements sont portés par une émotion spéciale, comme le serait le jubilé ultime d’un grand-parent aimé. On y évoque en même temps la célébration d’un parcours et une drôle de tristesse, aussi, celle d’un crépuscule qui n’est pas forcément un feu d’artifice: les tournées d’adieu ne sont pas souvent les meilleurs concerts.