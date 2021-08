1re ligue de football – Mauvais départ pour Chênois Cinq goals encaissés qui sonnent comme un avertissement pour les Genevois, qui ont pris l’eau face à Thoune II. Mais la saison est encore longue. Rebecca Garcia

Le CS Chênois a mal entamé son championnat. Le club vise tout de même la première partie du tableau en 1re ligue. Jean-Luc Auboeuf.

Un championnat est un marathon, pas un sprint. C’est bien ce que doit se dire le CS Chênois après une défaite en entame de la saison de 1re ligue, ce week-end. Le club genevois s’est lourdement incliné (5-1) face à Thoune II. «Nous sommes tombés sur une équipe plus déterminée et plus en jambes que nous», analyse David Joye, l’entraîneur. Pour lui, son équipe a pourtant les armes pour faire beaucoup mieux. «On a eu de la peine à rentrer dans cette première journée», regrette-t-il.

À la mi-temps, tout était encore possible. Chênois était alors mené 2-1. «Notre but juste avant la pause était plutôt bien payé», ajoute l’entraîneur. L’équipe s’est totalement effondrée en ressortant des vestiaires, pour le plus grand bonheur de son adversaire du jour.

Rentrer dans le championnat

Ce rendez-vous était le premier d’un championnat qui prévoit 26 journées. «Le premier match est quand même significatif, c’est important de partir dans le bon sens», lance un peu déçu David Joye. Le coach ne tient cependant pas à faire de conclusions hâtives. «Je verrai après quatre ou cinq matches où nous nous situons.»

La particularité de cette saison est qu’elle fait suite à une année de transition chamboulée par le Covid-19 et les mesures qui l’entourent. «Actuellement, je peux difficilement dire quelles sont les meilleures équipes et comment elles se sont préparées, souligne David Joye. Au vu de la saison passée, je dirais que nous devrions atteindre la première partie du tableau.» Pour lui, cette défaite est davantage due à une mauvaise entame qu’à un réel manque de niveau face aux Bernois.

Les autres clubs genevois en lice n’ont pas brillé non plus. Lancy a perdu à domicile contre Échallens Région (0-3), en comptant un joueur expulsé à la 44e minute. De son côté Meyrin a pu ramener un point de la pelouse de La Sarraz-Éclépens (1-1).

