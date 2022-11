Élection au Conseil d’État genevois – Mauro Poggia veut voir Philippe Morel lui succéder Le magistrat ne se représentera pas au premier tour. Il rejoindrait le transfuge Morel au second, en cas de succès exceptionnel du MCG. Rachad Armanios

Conférence de presse du MCG avec (de gauche à droite) Mauro Poggia, François Baertschi et Philippe Morel. Lucien FORTUNATI

Les nouvelles sorties dans la presse la semaine passée se vérifient: Mauro Poggia ne sera pas candidat au premier tour de l’élection au Conseil d’État. Entouré du bureau directeur du MCG, le patron du Département de la sécurité, de la population et de la santé se réserve néanmoins la possibilité de se présenter au second tour… si son parti devait faire une progression «exceptionnelle» au Grand Conseil. Et pas pour le sauver en cas de catastrophe.