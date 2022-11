Élections cantonales genevoises 2023 – Mauro Poggia ne se représentera pas au Conseil d’État Le MCG lance Philippe Morel à sa place. Mais le magistrat pourrait revenir au second tour… Marc Bretton

LAURENT GUIRAUD

Les nouvelles sorties dans la presse la semaine passée se vérifient: Mauro Poggia ne sera pas candidat au premier tour de l’élection au Conseil d’État. Dans l’aula Frank Martin du Collège Calvin, entouré du bureau directeur du MCG, le patron du Département de la sécurité et de la santé se réserve néanmoins la possibilité de se présenter au second tour au Conseil d’État… si son parti progresse au Grand Conseil.





Le Mouvement citoyens genevois présentera au premier tour le député libéraé-radical Philippe Morel. «Je désire agir, dit le nouveau candidat. Pour Genève, alors que de nombreux problèmes s’accumulent. La vie de nos concitoyens et entreprises n’est pas facile.»

Il faut, dit le candidat, un homme d’action «pour agir et rassurer». Il annonce sa démission du PLR. «Je ne change pas d’idées ou de combat, mais le MCG me donne ma chance.» Le candidat dévoile ensuite son credo politique et ses rêves, qu’il qualifie de désirs «franchement altruistes».



