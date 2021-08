Covid-19 – Mauro Poggia menace de faire payer les antivaccins qui sont hospitalisés Le conseiller d’État met la pression et veut susciter le débat au Conseil fédéral. Olivier Bot

Mauro Poggia, conseiller d’État chargé du Département de la sécurité, de la population et de la santé. KEYSTONE

«La solidarité à l’égard des non-vaccinés à ses limites.» Dans un entretien accordé à «20 minutes», le conseiller d’État chargé du Département de la sécurité, de la population et de la santé, Mauro Poggia, agite la menace de faire participer aux coûts de leur prise en charge à l’hôpital les réfractaires au vaccin. Soulignant que neuf patients hospitalisés sur dix dans le canton ne sont pas vaccinés, il estime que «les personnes qui ont fait l’effort – et encore l’effort est modeste – de se faire vacciner n’ont pas envie de supporter les conséquences des choix que d’autres font. Notre économie non plus.»

Mauro Poggia veut mettre la pression sur «ces Genevois qui en matière de vaccination attendent pour voir». Il reconnaît cependant que cette mesure sera difficile à mettre en place. D’ailleurs, aucun projet de loi n’est en préparation concernant cette hypothétique mesure. En outre, «le Canton de Genève n’aurait pas la compétence pour agir seul. Mais sur le principe, c’est une question qu’il faut se poser, je pense. Je souhaite susciter le débat. Il doit avoir lieu au niveau fédéral.»

Plus que le débat, le conseiller d’État risque de provoquer la bronca. Quid de ceux qui n’ont pas reçu leurs doses de vaccin pour raison médicale ou autre? «Il faudrait bien entendu définir un cadre précis, laisser du temps aux retardataires et ne pas pénaliser ceux qui, par exemple, ne peuvent être vaccinés en raison de leur état de santé», répond Mauro Poggia. Enfin, cette participation aux coûts dont le magistrat n’a pas précisé en l’état le niveau contrevient à l’obligation de soins de toute personne malade. Il confie d’ailleurs à 20 minutes.ch: «Le principe de base doit rester: pas question de refuser des soins à celles et ceux qui en ont besoin. Il ne faudrait pas que des gens renoncent à des soins pour des raisons économiques, de peur de ne pouvoir s’acquitter de leur éventuelle participation économique.»

Cette sortie répond probablement plus à la nécessité de faire repartir le rythme de vaccination dans le canton plus qu’à un projet réel. Il n’est pas certain que manier le bâton soit la meilleure manière d’inciter des personnes qui sont déjà vent debout contre des mesures qui sont à leurs yeux attentatoires aux libertés de chacun et qui n’ont pas été convaincues par la nécessité de se faire vacciner, pourtant répétée sur tous les tons par le Conseil d’État.

