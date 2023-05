Planification pénitentiaire à Genève – Mauro Poggia assure que le monde carcéral est sur de bons rails En partance, le conseiller d’État a présenté les projets et les réformes en cours. En précisant toutefois que le chemin sera long. Fedele Mendicino

De gauche à droite, Hakim Mokhtar, directeur de la prison de Champ-Dollon, Mauro Poggia, conseiller d’État chargé du DSPS et président du Conseil d’État, et Claude Bettex, directeur général de l’Office cantonal de la détention. LAURENT GUIRAUD

À quelques jours de son départ, le conseiller d’État Mauro Poggia a voulu montrer que le changement était en marche dans le secteur sensible et explosif de la détention. Après le refus du Grand Conseil en 2020 de construire la prison des Dardelles, le ministre en partance a détaillé les ambitions et les réformes en cours en compagnie du nouveau de patron de l’Office de la détention, Claude Bettex, et le directeur fraîchement nommé à Champ-Dollon, Hakim Mokhtar.

«Le processus est clairement engagé»

«Genève doit faire face à ses responsabilités, prévient Mauro Poggia. En adoptant récemment la loi sur la planification pénitentiaire, mais aussi la stratégie pénitentiaire et le plan directeur des infrastructures qui l’accompagnent, le précédent Grand Conseil a effectué un geste politique fort. Le chemin qui mènera à l’aboutissement de ces ambitieux projets sera encore long. Mais le processus est clairement engagé.»

Quels sont ces projets dont le financement devra être avalisé par le parlement? Dans un horizon «dépassant 2030», la prison de Champ-Dollon sera détruite. «En lieu et place, un nouveau bâtiment de 300 places sera construit pour la détention avant jugement des hommes. L’actuel établissement de La Brenaz (168 places) sera agrandi de 352 nouvelles places pour l’exécution de peine des hommes.»

«Le taux de satisfaction au travail est passé de 18% à 45% en six mois.» Hakim Mokhtar, directeur de Champ-Dollon

Et Mauro Poggia d’ajouter: «Nous avons prévu des infrastructures pour les femmes distinctes de celles pour les hommes, tant en détention avant jugement qu’en exécution de peine. Les détenues bénéficieront ainsi de conditions de détention et de prise en charge identiques à celle des hommes.» De plus, des actions seront entreprises en vue d’augmenter le nombre de personnes exécutant leur peine sous une forme alternative (surveillance électronique, semi-détention ou travail d’intérêt général).

Claude Bettex salue les mesures prises dans le cadre de la Réforme 1122, qui a remplacé en quelque sorte le projet Ambition ayant mis le feu aux poudres en 2021: «Les repas en commun ont été réintroduits dans l’aile est de Champ-Dollon depuis le 1er février. Ceux-ci avaient été supprimés depuis les émeutes de 2014. Nous transférons progressivement dans cette même aile est les détenus en exécution de peine, afin de leur offrir des conditions de détention se rapprochant davantage de ce régime. Depuis janvier, la proportion de détenus en exécution de peine à l’aile est passée de 25% à 79%.»

Quid des tensions qui ont secoué le personnel durant des mois? «Le taux de satisfaction au travail est passé de 18% à 45% en six mois.»

Parloirs à distance

Hakim Mokhtar prévoit d’installer «rapidement quatre, voire six cabines téléphoniques dans l’aile est (qui s’ajoutent aux trois cabines aujourd’hui disponibles), de même que des parloirs à distance (de type Skype). Nous entendons aménager certaines petites salles de l’aile sud pour proposer des activités communes et des formations, dont certaines deviendront mixtes.»

Enfin, le directeur annonce une prochaine augmentation du nombre de parloirs familiaux, en introduisant de nouveaux créneaux horaires le dimanche matin.

