Ski alpin – Mauro Caviezel décide de prendre sa retraite Le Grison de 34 ans range les skis. En cause, la difficulté à retrouver le niveau qui était le sien avant une blessure survenue en novembre dernier. EBA

Mauro Caviezel avait remporté un petit globe lors de la saison 2019-2020, en Super-G. AFP

Au-devant de la difficulté à retrouver un niveau compétitif après sa dernière blessure, contractée en novembre à Lake Louise, le skieur Mauro Caviezel a décidé de prendre sa retraite, avec effet immédiat.

«À tête reposée et après mûre réflexion, c’est le cœur lourd que j’ai dû reconnaître que le moment était arrivé de me retirer du ski de compétition», a-t-il annoncé dans un communiqué.

Au cours de sa carrière, le Grison de 34 ans s’est illustré dans les disciplines de vitesse. Son plus grand fait d’armes, le globe du Super-G lors de la saison 2019/2020. Mauro Caviezel, c’est aussi 12 podiums en Coupe du monde et une médaille de bronze en combiné, lors des mondiaux de St-Moritz en 2017.

«J’ai hâte de voir ce que l’avenir me réserve et me réjouis d’ouvrir un nouveau chapitre, ponctué de nouveaux défis», conclut Caviezel, qui s’expliquera plus longuement sur sa décision lors d’une conférence de presse, jeudi



