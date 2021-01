Politique – Maurice Ropraz ne briguera pas de troisième mandat Conseiller d’État fribourgeois PLR depuis dix ans, Maurice Ropraz ne sera pas candidat aux élections cantonales de novembre.

Le conseiller d’État fribourgeois Maurice Ropraz (PLR) a décidé de tirer sa révérence à la fin de la législature (archives). KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Le conseiller d’État fribourgeois Maurice Ropraz ne sera pas candidat à sa propre succession lors des élections de novembre prochain. Le PLR gruérien siège au gouvernement depuis 2011.

«Après bientôt quatre législatures passées au service de l’État, dix ans comme préfet de la Gruyère et dix ans comme conseiller d’État, j’ai décidé de ne pas solliciter de nouveau mandat lors des élections cantonales de cet automne», explique le ministre dans une interview publiée jeudi dans «La Liberté».

«La politique, il faut savoir la quitter quand on l’aime, et quand les gens vous apprécient», souligne-t-il. M. Ropraz indique également vouloir se consacrer davantage à sa famille et à ses amis.

Interrogé si cela signifiait la fin de sa carrière politique, le Gruérien répond qu’«a priori, il n’est pas à l’ordre du jour de tenter une nouvelle aventure politique».

Maurice Ropraz a été élu au Conseil d’État fribourgeois en 2011. Il a alors pris les rênes de la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions. Après les élections de 2016, il a pris la tête de la Direction de la sécurité et de la justice.

ATS