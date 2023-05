Mon animal et moi – «Maurice» l’exotic shorthair fait sa star sur Instagram Depuis deux ans, ce matou particulièrement sociable qui vit à Lausanne fait la joie de Luisa, et de ses fans!

Saskia Galitch

Luisa Marino, née en 1972, tient un salon de coiffure à Lausanne et pose avec «Maurice», exotic shorthair de 2 ans.

YVAIN GENEVAY

Vous aimez Grumpy Cat ou Choupette, la «muse» du regretté Karl Lagerfeld? Vous allez adorer Maurice l’exotic shorthair! Parce que même si sa page Instagram n’a pas (encore?) autant de followers que celles de ses prestigieux devanciers, ce minou-là a véritablement ce petit quelque chose en plus qui fait les stars. Ce n’est pas Luisa qui dira le contraire, elle qui a complètement craqué il y a deux ans pour cette boule de tendresse: «Sa bouille toute plate, qui est une version féline des bouledogues français que j’aime tant, ajouté au fait qu’il était le plus petit chaton de la portée et que sa couleur sable s’accordait à merveille avec les tons de mon appartement… Non, décidément, il était (par)fait pour moi!»