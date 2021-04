Il fustige les battages médiatiques autour de Greta Thunberg. KEYSTONE

Ueli Maurer, le ministre des Finances, est-il prisonnier d’une secte dangereuse qui porte le nom de «Conseil fédéral»? C’est la question que l’on se pose en visionnant une curieuse allocution qu’il a tenue récemment lors d’une assemblée générale de l’UDC. On y voit un conseiller fédéral se poser en rempart de la démocratie face à un pouvoir politique omnipotent et castrateur de la liberté d’expression.

La vidéo en allemand vaut le détour. Tout commence le plus officiellement possible. On y voit un Ueli Maurer en costume-cravate avec un pin’s suisse accroché à sa veste. Derrière lui, des montagnes stylisées sur fond bleu et un immense drapeau suisse planté sur sa gauche.