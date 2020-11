Bande dessinée – Maurane Mazars danse avec les cases À Genève, l’ancienne élève de la HEAD expose une sélection de planches originales de son nouvel album, le très beau «Tanz». Rencontre. Philippe Muri

«Tanz»: une couverture très graphique. Éd. Le Lombard

Même si elle réside à Paris, Maurane Mazars fait partie des talents à suivre de la BD genevoise. En 2015, cette ancienne élève de la Haute École d’art et de design (HEAD) remportait le Prix cantonal de la jeune bande dessinée, décerné dans le cadre des Prix Rodolphe Töpffer. «Jusque-là, je me demandais si j’avais raison de me lancer dans une carrière artistique. C’est un peu comme si on m’avait donné le droit de m’exprimer dans le monde de la BD», se souvient-elle en sirotant un thé dans le lobby d’un grand hôtel de la place. Invitée dans le cadre du Salon du livre la semaine dernière, la jeune femme de 29 ans en a profité pour réactiver les nombreux contacts qu’elle garde au bout du lac. «Mon réseau artistique est ici. Je connais et je suis la carrière de différents auteurs, notamment Pierre Schilling ou les membres du collectif local Casual Friday, qui pratique le dessin sous toutes ses formes.»

P laidoyer pour la danse dans tous ses états , «Tanz» (extrait) a été unanimement salué par la critique . Éd. Le Lombard

Depuis le Prix Töpffer, l’intéressée a fait du chemin. Un premier album remarqué, «Acouphènes», en 2017. Puis le Prix Raymond Leblanc en 2018, destiné à soutenir un(e) auteur(e) en devenir, contrat d’édition à la clé. Enfin cette année à la rentrée, un roman graphique, «Tanz», unanimement salué par la critique. Une vingtaine de planches originales de ce plaidoyer pour la danse dans tous ses états sont présentées en ce moment en l’Île. De magnifiques pages réalisées aux pastels aquarellables, à apprécier dans l’exposition «Retour sur soi(e)», aux côtés des travaux de Zosia Dzierzawska, Lucrèce Andreae et Léonie Bischoff.

«Hormis Pina Bausch, et dans un tout autre registre l’univers de la comédie musicale - entre autres les chorégraphies de Bob Fosse et Jerome Robbins -, je ne connaissais pas du tout le milieu de la danse. Mais j’ai toujours aimé dessiner les corps en mouvement», raconte Maurane Mazars. Tandis que son chien Finn, un sympathique berger des Shetlands âgé de 11 mois, tire sur sa laisse et se penche avec intérêt sur le bloc-notes du journaliste, la dessinatrice de «Tanz» revient sur la genèse de son nouvel album, mouvementée elle aussi à sa façon. «Le projet a vu le jour durant mon master à la Haute École des arts du Rhin, à Strasbourg. Un établissement qui privilégie un enseignement plutôt avant-gardiste, pas vraiment ce dont je raffole. J’avais l’impression qu’on me reprochait un style trop commercial. J’ai transposé ce sentiment dans mon personnage principal.»

Situé en 1957 dans une Allemagne encore meurtrie par la guerre, «Tanz» se penche sur le vécu d’un jeune d anseur. Éd. Le Lombard

Situé en 1957 dans une Allemagne encore meurtrie par la guerre, puis à New York, le récit de Maurane Mazars suit le parcours d’Uli, un danseur juvénile dont les goûts et la fougue contrastent avec la rigidité de la prestigieuse école de danse où il étudie. «Mes héros sont toujours un peu des alter ego», confie l’auteure, qui aimerait posséder «l’appétence pour la vie et la légèreté» du passionné de comédies musicales qu’elle met en scène. Si «Tanz» se penche sur le vécu d’un jeune Allemand né juste avant la guerre, il aborde aussi d’autres thèmes: racisme, ségrégation, homosexualité, appropriation culturelle… «En me renseignant sur la période concernée - la fin des années 1950 - j’ai constaté qu’il devenait inévitable de traiter ces sujets, présents dans le bouillonnement culturel de l’époque. La difficulté, c’était de trouver le bon équilibre, en mots et en images, sans que cela devienne lourd.»

«Mes héros sont toujours un peu des alter ego» Maurane Mazars, dessinatrice

Pour se documenter, Maurane Mazars a investi les coulisses du Ballet national du Rhin, à Strasbourg, réalisant quantité de croquis durant les répétitions. «Grâce au Prix Raymond Leblanc, j’ai pu également me rendre à New York, au Lincoln Center, un centre culturel dédié à la comédie musicale. J’y ai consulté des centaines de photos, qui m’ont permis de représenter précisément la position des danseurs que je dessinais. Je me suis aperçue que le rendu du mouvement demandait un certain lâcher-prise. Il s’agissait de ne pas aller dans la justesse académique de ce que l’on voit, mais bien plutôt dans le ressenti.» Riche d’un trait fluide et de tons envoûtants évoquant parfois l’univers de l’auteur belge Brecht Evens, son deuxième album serait-il celui de la maturité? «J’espère que non», répond-elle dans un rire joyeux. «J’aimerais élever encore la barre. J’ai plein de trucs à améliorer.»