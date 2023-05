Politique genevoise – Conseil d’État genevois: Maudet prend la mobilité, Kast la police et Hiltpold l’Instruction publique La répartition des départements et des services entre les magistrats élus le 30 avril est tombée. Marc Bretton

Moment clé de tout début de législature, la répartition des départements et des services entre les magistrats élus le 30 avril est tombée. Le nouveau Conseil d’État fonctionnera de la façon suivante:

Nathalie Fontanet sera responsable d’un Département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures (DF) composé sur la base de l’actuel Département des finances et des ressources humaines. La magistrate PLR se voit confier l’Aéroport ainsi que la représentation du Conseil d’État auprès des conférences intercantonales, notamment la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) et la Conférence des gouvernements de Suisse occidentale (CGSO).

Anne Hiltpold (PLR) prendra la succession d’Anne Emery Torracinta. Le Département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) lui revient.

Le département des institutions et du numérique (DIN) est confié à Carole-Anne Kast (PS). Il est composé de l’actuel département de Mauro Poggia composé de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS), moins la direction générale de la santé (DGS). L’élue reçoit aussi Office cantonal des systèmes d’information et du numérique (OCSIN), le Service des affaires communales et le Centre de consultation LAVI.

Le Vert Antonio Hodgers conserve le Département du territoire (DT) et se voit confié, l’Office des bâtiments et la Représentation du Conseil d’État au Comité régional franco-genevois (CRFG)

Un département assez inédit se voit confié à Pierre Maudet. Baptisé Département de la santé et des mobilités, il comporte le Département des infrastructures, dont les TPG, moins l’OCSIn (Informatique), plus la Direction générale de la santé, Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) et l’Imad.

Delphine Bachmann reprend le Département de l’économie et de l’emploi (DEE).

Thierry Apothéloz conserve son département, celui de la cohésion sociale (DCS) et s’adjoint Service cantonal des seniors et des proches aidants et les Établissements médico-sociaux.

Le gouvernement élu précise dans un communiqué que les axes principaux de l’action gouvernementale pour les prochaines années seront communiqués le jeudi 31 mai, lors de la prestation de serment du Conseil d’État à la cathédrale Saint-Pierre. «Le Conseil d’État, dans ses décisions de répartition, a cherché tant la stabilité et l’équilibre entre les différents départements qu’à développer les synergies nécessaires face aux grandes transitions à venir en termes écologiques, numériques et démographiques et aux enjeux aux niveaux régional, fédéral et international.»

