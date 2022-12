Ski alpin – Matthias Mayer raccroche ses skis Coup de tonnerre à Bormio. Après Beat Feuz, c’est au tour de l’Autrichien, triple champion olympique, d’annoncer sa retraite avec effet immédiat.

L’Autrichien Matthias Mayer n’avait plus «suffisamment de mordant» pour continuer. AFP

Quelques jours après Beat Feuz, nouveau coup de tonnerre sur le cirque blanc. Matthias Mayer (32 ans) a annoncé, ce jeudi à Bormio, qu’il était forfait pour le super-G du jour, mais, plus surprenant, surtout qu’il prenait sa retraite avec effet immédiat. «Le moment est venu pour moi, je n’ai plus le mordant nécessaire pour continuer actuellement», a déclaré l’Autrichien de 32 ans, triple champion olympique de descente (Sotchi, 2014) et de super-G (PyeongChang, 2018 et Pékin 2022), au micro de la ORF peu après la reconnaissance.

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.