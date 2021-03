Reconversion hollywoodienne – Matthew McConaughey aspire à un rôle politique L’acteur oscarisé envisage de se présenter au poste de gouverneur du Texas en 2022 et fait planer le suspense sur ses ambitions politiques. Jean-Cosme Delaloye New York

Matthew McConaughey revendique les valeurs conservatrices de son Texas natal et s’affiche au centre. Getty Images via AFP

Il a joué le gendre idéal et donné la réplique à Jennifer Lopez, Kate Hudson ou Sarah Jessica Parker dans une ribambelle de comédies romantiques. Jusqu’au jour où il a totalement réorienté sa carrière. Depuis une dizaine d’années, Matthew McConaughey se distingue surtout pour ses rôles dramatiques au cinéma et notamment dans «Dallas Buyers Club», un film dans lequel il incarne un cow-boy sidéen texan et qui lui a valu un Oscar en 2014.

À 51 ans, l’acteur hollywoodien lorgne le poste de gouverneur du Texas l’année prochaine. «J’y pense sérieusement, absolument», a-t-il répondu vendredi à Jimmy Fallon, lorsque l’animateur du «Tonight Show» lui a demandé s’il allait entrer en campagne au Texas. Depuis une semaine, Matthew McConaughey est omniprésent dans les médias américains pour promouvoir le concert organisé ce dimanche sur sa nouvelle chaîne YouTube en faveur des victimes de la récente vague de froid meurtrière au Texas.