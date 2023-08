PASCAL FRAUTSCHI

Genève, 11 août

Je viens de recevoir, y ayant participé par le passé en tant que guide, la brochure de la manifestation des Journées du patrimoine les 9 et 10 septembre prochains. Le thème, cette année, est «réemploi et recyclage». À parcourir la publication, l’idée principale qui se dégage est que la conservation du patrimoine, terme consacré jusqu’à récemment et qui figure encore sur le document, n’est autre que du recyclage, idée bien enrobée dans le charabia pseudo-­progressiste du moment.

Comment tourner en bourrique une bonne idée même importée: faire connaître le patrimoine au grand public et couvrir ainsi – sous le vocable de culture – la propagande de la gauche toujours bien-pensante et du milieu immobilier main dans la main. Je parle ici du canton de Genève, la publication concernant l’ensemble des cantons francophones.

À côté de l’imposture de zéro carbone ou zéro déchets dans la construction, publicité gratuite est faite à des opérations immobilières privées tandis qu’au nom de la conservation sont présentées les opérations les plus ratées, comme celle de l’ancienne école du Grütli, bâtiment massacré sans pitié, dont toute la substance intérieure a été enlevée et dont on a «recyclé» une façade défigurée.

Il faut tout de même mentionner qu’en Suisse romande d’autres cantons ont aussi des bonnes idées, comme le recyclage réussi d’une église en mur de grimpe… Le respect et la conservation de la langue française ne préoccupent également guère plus les conservateurs attitrés. Ainsi la belle écriture «inclusive» qui illustre le propos, présente quand même quelques ratés d’inclusivité, les «étudiant·e·x·s» sont comme il se doit plurigenres tandis que les «retraité·e·s», eux, n’ont droit qu’au sexe assigné à leur naissance.

Le terme de «matrimoine» est aussi avancé mais faute d’explication je ne puis en parler. Bonnes visites!

Miltos Thomaides, architecte urbaniste, ancien conseiller municipal

