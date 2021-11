Les prix de l’énergie continuent à occuper le devant de la scène médiatique, les tensions issues de la pénurie de gaz affectant aussi les prix du charbon, du pétrole et du carbone. Les circonstances actuelles sur les marchés du gaz reflètent la combinaison extraordinaire de facteurs pour la plupart temporaires.

La demande est repartie avec la forte reprise de l’activité postpandémie, un printemps froid et de longues périodes de travail à domicile en Europe et en Asie ayant renforcé la tendance. En Chine, l’opération «ciel bleu» visant à contrôler la pollution atmosphérique due au charbon a fait basculer la demande vers le gaz, intensifiant la concurrence avec l’Europe pour l’approvisionnement. Une querelle avec l’Australie a freiné les importations de charbon, puis les inondations de mines chinoises ont fait grimper les prix.

Les stocks ont ainsi dramatiquement chuté, notamment en Europe. L’entretien post-Covid des pipelines et sites de production a ralenti la reconstitution de ces stocks en été, tandis que la mise en service du gazoduc russe Nord Stream 2 a été retardée. Aux États-Unis, la production de gaz a reculé sous l’effet de la baisse des forages de schiste. En Russie, Gazprom a toutefois porté la production de gaz à son plus haut niveau depuis dix ans.

La transition vers une économie neutre en carbone nécessitera une modification radicale des marchés de l’énergie. Pour faciliter cette transition, de nombreux participants avaient choisi le gaz comme alternative provisoire au charbon et au pétrole. Selon les prévisions de l’AIE, même si le gaz naturel pouvait être considéré à court terme, il devra être remplacé par l’hydrogène vert et les batteries dans le mix énergétique. Ce qui a limité les investissements dans les nouvelles capacités de production, de sorte que les ajustements se feront par le biais des prix du marché, impliquant une plus grande volatilité.

Il en va de même pour le secteur pétrolier, où les compagnies s’engagent à limiter leurs investissements dans les combustibles fossiles, au profit des énergies renouvelables. Les capacités excédentaires de l’OPEP pourraient atténuer les pressions sur les cours dans l’immédiat, mais une hausse des prix ne peut être exclue d’ici deux à trois ans si la demande ne plafonne pas d’ici là. Si la hausse des prix de l’énergie fossile est essentielle pour accélérer la transition, les gouvernements devront amortir les impacts pour les consommateurs et repenser le filet de sécurité pour les plus vulnérables. Nous ne sommes qu’au début de la transition.

Alors que la crise énergétique a fait grimper le coût de l’émission d’une tonne de CO2 en Europe à plus de 60 euros, ailleurs dans le monde ce prix est beaucoup plus bas, voire nul. En Chine, le carbone se négocie depuis juillet 2021 à un prix inférieur à 10 euros la tonne. Selon la Banque mondiale, un prix supérieur à 100 dollars est nécessaire pour stimuler le passage à une économie neutre en carbone. Un prix de 125 dollars la tonne d’ici à 2025 correspond au milieu de la fourchette des scénarios modélisés par le Réseau pour le verdissement du système financier. La transition énergétique est nécessaire, et les changements requis sont énormes.

La situation actuelle met toutefois en évidence les défis auxquels le monde est confronté dans le cadre de la transition vers une économie moins dépendante des combustibles fossiles. Il en résulte une inévitable volatilité des prix, que les gouvernements devront savoir accompagner.

«La transition vers une économie neutre en carbone nécessitera une modification radicale des marchés de l’énergie.»

Sophie Chardon Afficher plus Stratège cross-asset, Banque Lombard Odier

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.