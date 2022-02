JO 2022 – Mathilde Gremaud, du «fond du bac» à la gloire La skieuse fribourgeoise de 22 ans a remporté le concours de slopestyle des Jeux de Pékin, au terme de deux journées mouvementées. Robin Carrel Zhangjiakou

Mathilde Gremaud a fait le show, mardi aux Jeux olympiques. keystone-sda.ch

Un jour, un vieux sage a dit: «Aux Jeux olympiques, on a des hauts qui sont plus hauts et des bas qui sont plus bas.» Ce n’est pas Lao Tseu, considéré comme le père fondateur du taoïsme, qui l’a inventée, cette citation, mais son auteur était aussi en Chine récemment. Il s’agit de Simon Ammann, qui a battu le record de Suisse de participations aux JO cet hiver et qui en connaît un rayon dans le domaine.