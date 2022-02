Métiers innovants – Mathilde et Samy sont payés pour vivre leur passion Elle pratique la couture, lui la corde à sauter: ces deux jeunes Romands partagent désormais leurs aventures sur les réseaux sociaux. Rencontres. Namya Bourban

Mathilde et Samy, influenceurs en herbe, se filment et partagent leur routine en lien avec leur passion sur les réseaux sociaux. Yvain Genevay

Et si le travail n’était plus jamais une source de contraintes mais seulement l’aboutissement d’un rêve? Depuis le 1er février, c’est la réalité de Mathilde Piguet et Samy Sieber, payés désormais à 20% pour pratiquer leur passion. Leur vie, rythmée par les publications sur Instagram, n’a pas réellement changé.