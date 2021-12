Hockey sur glace – Mathieu Vouillamoz a enfin corrigé son zéro pointé L’attaquant valaisan de GE Servette a comptabilisé son premier point cette saison. Il avait brillé au printemps dernier avec les Aigles, mais avait connu des difficultés en début de campagne. Cyrill Pasche

Mathieu Vouillamoz aimerait enfin débloquer son compteur cette saison. Eric Lafargue

S’il y a bien un joueur de National League qui «prend match après match», selon la formule consacrée, c’est Mathieu Vouillamoz. Après 27 rencontres, la fiche statistique du Valaisan de 21 ans était désespérément vierge: zéro but, zéro assist. Pour le moral, pour la confiance, pas l’idéal, forcément. La saison passée, sa première dans l’élite, Vouillamoz avait marqué trois buts et délivré cinq passes décisives en 32 parties, de quoi anticiper une grosse éclosion offensive à sa deuxième année en National League.

La 28e tentative de la saison, jeudi à Zoug, aura été la bonne: le Valaisan a été crédité d’un deuxième assist sur le premier but des Aigles signé Daniel Winnik. Aligné à l’aile du premier bloc aux côtés du Canadien et de Valtteri Filppula, Vouillamoz a endossé à Zoug un rôle de soutien qu’il appréciait déjà lors du précédent exercice avec Winnik et Linus Omark.

«Si un but pouvait tomber prochainement, cela m’aiderait beaucoup et cela me ferait du bien sur le plan personnel» Mathieu Vouillamoz, attaquant de Genève-Servette

Si Vouillamoz semble aller mieux, l’ailier n’a pas encore tenu toutes ses promesses jusqu’ici. Un premier assist, c’est bien, mais il manque encore quelques buts et des étincelles. «Pour le moral, c’est assez dur, reconnaissait-il récemment lorsque son compteur était encore bloqué à zéro. Mais j’essaie de ne pas trop me focaliser là-dessus. A moi de montrer que je mérite ma place, à moi de performer. C’est clair que si un but pouvait tomber prochainement, cela m’aiderait beaucoup et cela me ferait du bien sur le plan personnel.»

Il y a quelques mois, l’Aigle d’Isérables patinait encore aux côtés de Linus Omark et Daniel Winnik en finale des play-off. L’éclosion printanière du Valaisan formé à Viège puis à Genève avait été spectaculaire. Il avait marqué son premier but en National League au mois de mars avant de jouer un rôle en vue en avril lors de l’épopée genevoise jusqu’en finale des séries pour le titre contre Zoug (11 matches de play-off, 4 buts, 1 assist).

L’attaquant valaisan patinait aux côtés de Linus Omark la saison dernière. Le départ du Suédois ne lui a pas rendu service. Eric Lafargue

La saison 2021-2022 aurait dû être celle de la confirmation. En début de campagne, le coach de l’époque, Patrick Emond, l’avait placé aux côtés de Daniel Winnik et Marc-Antoine Pouliot et mis dans les meilleures conditions possibles pour confirmer (10 des 12 premiers matches à l’aile du premier bloc genevois).

Emond portait Vouillamoz en haute estime et disait d’ailleurs de lui: «Il a une véritable intelligence de jeu. Il fait souvent le bon choix lorsqu’il reçoit le puck. Je dirais même qu’il possède deux qualités rares chez les jeunes joueurs, c’est la patience et la capacité à recevoir les coups. Lors des entrées en zone offensive, il peut et sait attendre avant de faire une passe dans le bon timing, quitte à recevoir une charge. Là ou d’autres se débarrassent un peu trop vite du puck, lui accepte de payer le prix.»

«Cela a été plus compliqué que prévu et cela ne s’est pas passé comme je l’imaginais» Mathieu Vouillamoz, attaquant de Genève-Servette

Pour le Valaisan, le déclic ne s’est pas produit et la confirmation n’est pas (encore) venue. «Dans une ligne avec Winnik et Pouliot, je savais que cela serait dur et que je devrais performer. Cela a été plus compliqué que prévu et cela ne s’est pas passé comme je l’imaginais.» Trop de pression? Trop de crispation? C’est possible. Le changement d’entraîneur – de Patrick Emond à Jan Cadieux – n’a pas amélioré sa condition.

Remonter dans la hiérarchie

Mathieu Vouillamoz: «Je suis sur la bonne voie.» Eric Lafargue

Renvoyé en Swiss League à Sierre (deux matches, aucun point) au début du mois de décembre pour refaire le plein de confiance, Vouillamoz est de nouveau de retour dans l’effectif genevois. «Le fait d’aller jouer à Sierre m’a fait du bien, dit-il. J’avais besoin de temps de jeu.» Son match de reprise avec les Aigles, contre Zurich le 9 décembre dernier juste après son court séjour dans la Cité du soleil, avait toutefois été encourageant.

Aligné contre les Zurichois dans le quatrième trio aux côtés de Riat et Berthon, Vouillamoz avait mis de l’intensité dans le jeu du GSHC. Il est déjà remonté dans la hiérarchie et Cadieux l’a replacé aux côtés des étrangers, Winnik et Filppula. Pour Vouillamoz, il s’agit désormais de faire en sorte de conserver cette place qui était déjà la sienne au printemps dernier. «J’ai le sentiment d’être sur la bonne voie, assurait l’attaquant de 21 ans à la mi-décembre. Je travaille fort sur la glace et je peux apporter quelque chose avec mon style de jeu même si les points ne sont pas nombreux.»

A Zoug jeudi, Vouillamoz a inscrit son premier point de la saison. Il ne lui reste plus qu’à marquer son premier but de l’exercice et tout rentrera dans l’ordre. Ce sera pour 2022: les Aigles reprennent la compétition le 4 janvier aux Vernets contre Ambri.



Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.