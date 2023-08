Mondiaux de cyclisme – Mathieu van der Poel écrit l’histoire avec une classe inimitable Le Néerlandais de 28 ans a remporté le titre mondial sur route dimanche, après avoir presque tout gagné, dans plusieurs disciplines. Robin Carrel - Glasgow

Après plus de 270 kilomètres d’effort, Mathieu van der Poel a fait une arrivée triomphale à Glasgow. À la hauteur de son talent. KEYSTONE

Un championnat du monde, c’est tellement dur que vous pouvez proposer à peu près n’importe quel parcours aux coureurs, ce seront toujours les meilleurs devant, à la fin. Et quand, comme à Glasgow, les organisateurs tracent un véritable tourniquet en ville, après plus de 270 kilomètres d’effort, ce sera forcément le plus grand qui sera couronné.