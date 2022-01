Nouvelle vague – Mathieu Gaillac porte un regard plein d’humour sur la Suisse Le journaliste reprendra en janvier son podcast «Un autre regard sur la Suisse». Il y explique avec enthousiasme les singularités helvétiques. Julien Crevoisier - Large Network

Dans son podcast, Mathieu Gaillac s’amuse des traditions suisses surprenantes. DR

De la moutarde en tube au plus petit vignoble du monde à Saillon, en Valais, en passant par les inventions incontournables que l’on doit aux Suisses, Mathieu Gaillac revient dans son podcast sur les particularités de ce pays.

Chef des Éditions Genevois/Faucigny à l’hebdomadaire haut-savoyard «Le Messager», le journaliste raconte en quelques minutes avec humour et pédagogie la Suisse à travers ses traditions, ses sports emblématiques, ses personnages historiques et ses curiosités touristiques. «Mon but est de présenter des sujets un peu décalés sur la Suisse à ses compatriotes, notamment ceux qui viennent y travailler quotidiennement.»