Le futur des représentations – Mathieu Bertholet mise sur un théâtre durable Rencontre avec le directeur du Théâtre de Poche, à Genève, durant la répétition de la pièce «Gouttes d’eau sur pierres brûlantes», programmée pour mars. Mireille Descombes

Mathieu Bertholet et son chien «Nietzsche». Tout en déplorant le fait que l’on parle de rentabilité du théâtre, il reconnaît avoir la chance que Le Poche, grâce aux subventions qu’il reçoit, n’ait pas à compter que sur la billeterie pour remplir ses caisses. Yvain Genevay

Fin janvier 2021. Tous les théâtres sont fermés. Assister à une répétition dans ce contexte est un bonheur inestimable. Dans un décor de plans stylisés, les comédiens Jean-Louis Johannides et Guillaume Miramond font assaut de séduction perverse. Ils jouent et rejouent une scène de «Gouttes d’eau sur pierres brûlantes» de l’Allemand Rainer Werner Fassbinder. La première est normalement prévue le 22 mars au Poche, à Genève. Mais pourra-telle avoir lieu? Assis côté public sur un canapé où trône aussi son chien Nietzsche, le directeur et metteur en scène Mathieu Bertholet, bonnet jaune vif sur la tête, met en place les déplacements du duo avec une exigence de chorégraphe.