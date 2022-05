Mathias Malzieu lit, escorté en musique par Michaël Ponton, guitariste de Dionysos, et Olivier Daviaud au clavier.

Quel formidable bateleur que ce Mathias Malzieu! Au sens le plus joyeux, noble et généreux du terme, s’entend. Sur la scène lilliputienne du Chat Noir, le chanteur de Dionysos déboule tout sourire, casquette vissée sur le crâne, moustache vaillante qu’il lisse en vrille vers le haut, coquetterie de dandy ou clin d’œil espiègle à Dali.

Pirouettes et sauts de cabris, le voilà juché sur une colonne. Il harangue son public, réclamant des ovations «comme sur la grande scène de Paléo» pour lui et ses deux compères de toujours, Olivier Daviaud (la b.o. du «Chat du Rabbin», c’est lui) et Michaël Ponton, guitariste du groupe français depuis 1993.