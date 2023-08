Match de Coupe à la Fontenette – Vincent Rüfli va rater Sion, mais il a retrouvé Étoile Carouge Écarté en décembre, le latéral de 35 ans a retrouvé le contingent stellien cet été, convaincu par Adrian Ursea. Mais il sera suspendu pour le match de Coupe de Suisse vendredi (20 heures). Valentin Schnorhk

Vincent Rüfli est de nouveau un membre important d’Étoile Carouge, après être passé par les vétérans au printemps. JEAN-LUC AUBOEUF

On avait dit de lui que l’histoire était terminée. Trop de cartons rouges avaient eu raison de l’avenir de Vincent Rüfli (35 ans) avec la première équipe d’Étoile Carouge. C’était ainsi que la fin de la carrière du Genevois avait été annoncée en décembre dernier: en vertu d’une clause, son contrat avait été rompu. Il avait donc tranquillement terminé la saison avec les vétérans, où évolue aussi Matias Vitkieviez. Sauf que, quelques mois plus tard, on retrouve le latéral avec l’équipe fanion de la Fontenette.

«Le club et moi voulions terminer l’histoire sur une meilleure note.» Vincent Rüfli, défenseur d’Étoile Carouge

Sauf qu’il ne sera malheureusement pas sur le terrain pour affronter Sion, son ancien club (entre 2013 et 2016), vendredi (20 heures), en 32es de finale de la Coupe de Suisse: il traîne, en effet, encore un carton rouge récolté l’année passée contre Saint-Gall. Pas de quoi nourrir trop de regrets pour autant. Au contraire, ce n’est pas ce match-là qui l’a motivé. «Le club et moi voulions terminer l’histoire sur une meilleure note», sourit le Carougeois de formation.

Au plus grand plaisir d’Adrian Ursea, le nouvel entraîneur stellien, qui a succédé à Thierry Cotting et n’a pas hésité à saisir l’occasion. «J’avais besoin d’un latéral droit et il était sur la liste que Fabrice Sanches (ndlr: le directeur sportif carougeois) m’a soumise, explique le Roumain. Moi, je ne connais pas très bien l’histoire en amont. Mais j’ai eu un contact avec lui, et je lui ai expliqué mon projet de jeu. Compte tenu de son niveau, de son expérience et de ses qualités, il m’intéressait. Ça dépendait ensuite de lui.»

«Un apprentissage perpétuel»

Et Vincent Rüfli a été convaincu. «Il fallait un coach qui partage sa passion et qui donne un style de jeu, souligne le défenseur. Il a un ADN qui me parle, qui se fonde sur un football de possession. Toutes proportions gardées, ça me fait penser à Guardiola. On est dans un apprentissage perpétuel, même pour moi et mes 35 ans.» Ursea ne dit pas autre chose. «Notre idée, c’est de s’installer dans la moitié de terrain adverse, de dominer les adversaires», explique Ursea. Audacieux.

Exigeant aussi. «Il veut rendre le club très professionnel, observe Rüfli. Ça demande un gros investissement de notre part, nous avons l’entraînement tous les jours. Sur le terrain, ça se met en place. Et c’est intéressant.»

Jusqu’ici, Carouge compte une défaite (contre Paradiso) et une victoire (face à Bulle, samedi dernier). Ce match face à Sion, c’est donc l’occasion de se jauger face à une adversité encore plus forte. «Ce n’est qu’une étape dans la mise en place de notre projet», insiste Ursea. Il peut compter sur Rüfli pour le mener à bien.

Les matches des Genevois Vendredi: 20 h 00: Étoile Carouge (PL) – FC Sion (ChL) 20 h 00: Lancy FC (2i) – Stade Nyonnais (ChL) 20 h 30: Genolier-Begnins (2e) – FC Onex (2e) Samedi: 16 h 00: Grand-Saconnex (1re) – Stade Lausanne Ouchy 18 h 00: Meyrin FC (1re) – Servette FC (au Stade de Genève)

