Pornographie – Mastercard et Visa gèlent leurs relations avec Pornhub Un article du «New York Times» affirme que, parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, «beaucoup montrent des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie».

Pornhub, basé physiquement à Montréal au Canada et fiscalement au Luxembourg, réfute les accusations du «New York Times». (Photo Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) AFP

Mastercard et Visa ont annoncé jeudi que leurs cartes de crédit ne pourraient plus être utilisées dans l’immédiat pour effectuer des paiements sur le site Pornhub, accusé de diffuser des vidéos pédopornographiques et de viols.

Un récent article du «New York Times» affirme que, parmi les 6,8 millions de nouvelles vidéos publiées sur le site chaque année, «beaucoup montrent des abus perpétrés sur des enfants et de la violence non consentie».

Suite à ces allégations, les deux groupes financiers avaient lancé leurs propres investigations lundi. Et pour Mastercard, la décision est définitive.

«Notre enquête au cours des derniers jours a confirmé le fait que le site enfreignait nos normes interdisant les contenus illicites», a expliqué un porte-parole du groupe jeudi.

En conséquence, Mastercard a demandé aux établissements financiers faisant le lien entre le site Pornhub et son réseau de ne plus effectuer les connexions.

La société dit par ailleurs continuer d’enquêter «sur la présence d’éventuels contenus illicites sur d’autres sites», sans toutefois préciser lesquels.

«Respecter nos normes»

La maison mère de Pornhub, Mindgeek, gère de nombreux autres sites de vidéos pour adultes comme YouPorn et RedTube. Visa de son côté a «suspendu» ses liens avec Pornhub «en attendant la fin d’une enquête en cours».

«Nous nous efforçons avec vigilance d’éradiquer les activités illégales sur notre réseau, et nous encourageons les établissements financiers avec qui nous coopérons à vérifier régulièrement que les commerçants avec qui ils travaillent respectent nos normes», a souligné une porte-parole.

Pornhub, basé physiquement à Montréal au Canada et fiscalement au Luxembourg, réfute les accusations du quotidien et a qualifié jeudi les décisions de Mastercard et Visa «d’extrêmement décevantes» puisqu’elles interviennent deux jours après la présentation d’une série de mesures destinées à lutter contre les contenus illégaux.

Pornhub a notamment interdit aux utilisateurs non identifiés de télécharger du contenu sur son site. Seuls les partenaires de contenu et les personnes qui tirent des revenus publicitaires en déposant des vidéos sur la plateforme peuvent désormais le faire.

Les décisions de Mastercard et Visa «sont terribles pour les centaines de milliers de modèles qui comptent sur notre plateforme comme source de revenus», affirme Pornhub.

AFP/NXP