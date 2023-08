L’ancien joueur étend son rôle au club – Massimo Lombardo nommé directeur technique du Servette FC Actuel directeur technique de l’Académie depuis 2019, l’ancien milieu de terrain voit son rôle être étendu à l’ensemble du club.

Massimo Lombardo est revenu à Servette en 2019, en qualité de directeur technique de l’Académie. Freshfocus

Massimo Lombardo prend du galon au Servette FC. L’ancien milieu de terrain, qui a évolué chez les Grenat de 2002 à 2005, occupait déjà la fonction de directeur technique de l’Académie depuis 2019. Son rôle est désormais étendu à l’ensemble du club, a annoncé le SFC ce vendredi.

«Massimo Lombardo a démontré sa capacité à inspirer et à guider les jeunes joueurs, faisant de lui un choix naturel pour diriger la stratégie technique du club, justifie le club dans un communiqué. Son expertise contribuera à améliorer le passage des jeunes talents à la première équipe, ce qui constitue l’un des principaux objectifs de la direction du club.»

Dans son nouveau costume, le Tessinois aura la charge de «superviser et développer l’ensemble des aspects techniques et sportifs du Servette FC, de l’équipe première jusqu’aux catégories de jeunes, indique le communiqué. Son expérience approfondie et sa vision stratégique contribueront à renforcer la philosophie de jeu du club et à façonner l’avenir du football au sein de l’organisation».

Sport-Center

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.