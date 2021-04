Monde du travail – Massacre à la DRH: parcours violents de collaborateurs Fin janvier, le périple meurtrier d’un ancien employé au chômage a fait trois morts, un blessé et six enfants orphelins en France. Les travailleurs en Suisse sont-ils eux aussi menacés dans le cadre de leurs fonctions? Enquête. Francesca Sacco

Funérailles d’Estelle Luce, DRH tuée en France dans l’exercice de ses fonctions. AFP

Le mardi 26 janvier 2021, Estelle Luce, 39 ans, est retrouvée morte, tuée par balles, dans sa voiture garée sur le parking de l’entreprise alsacienne où elle travaillait en tant que DRH. Non loin de là et à peu de temps d’intervalle, le DRH Bertrand Meichel se fait tirer dessus chez lui par un inconnu qui sonne à sa porte, mais l’agresseur rate son coup. Le jeudi, Patricia Pasquion, 53 ans, conseillère de l’agence Pôle Emploi à Valence, est abattue dans son bureau. Le tueur se rend ensuite dans une entreprise voisine, où il fait feu à deux reprises sur la DRH Géraldine Caclin, 51 ans, qui décède à l’hôpital. Intercepté par la police alors qu’il tente de s’enfuir, le présumé coupable aurait été touché par un plan de restructuration mené par Bertrand Meichel et Estelle Luce, avant d’être licencié par Géraldine Caclin.