Les masques dans l’art (8/8) – Masques japonais à l’âme éternelle Les acteurs du théâtre nô portent sur le visage leur caractère ou leur émotion comme un double vivant. Il vieillit et meurt, mais pas complètement. Pascale Zimmermann Corpataux

Le MEG abrite ce qui est peut-être le seul masque de ce type hors du Japon. Sculpté en cyprès, il est signé par l’artiste qui l’a réalisé au XVIIe siècle, Deme Tôhaku. Considéré comme une pièce exceptionnelle, il n’a pas été incinéré mais laqué de noir lorsqu’il a quitté la scène du théâtre nô – une manière de signifier sa mort. Il mesure 210 mm de haut pour 130 mm de large et pèse 128 grammes. Laurent Rehfous en a fait don au Musée d’ethnographie en 1957. JOHNATHAN WATTS/MEG/ETHAS 026785

Les acteurs du théâtre nô l’appliquent sur leur visage et le nouent par de longs rubans de soie autour de leur tête. Pour la durée de la représentation, souvent la journée entière, ils deviennent leur masque. L’ornement de bois possède une vie propre qu’il insuffle au comédien-chanteur: identité, caractère, qualités et émotions sont infusés de l’objet à l’homme. «Le Japon est animiste et les choses y ont une âme», rappelle Damien Kunik, conservateur du département Asie au Musée d’ethnographie de Genève (MEG). «Le masque possède une âme. Il est considéré et révéré comme un être vivant.»