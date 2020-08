Suisse – Masques: Flawa achète deux machines de la Confédération Un accord intervenu entre Berne, le canton de Zurich et l’entreprise saint-galloise vise à garantir l’approvisionnement de la Suisse en masques certifiés contre le Covid-19.

Avec trois machines au total, Flawa peut produire quelque 85'000 masques par jour. Keystone

L'entreprise Flawa achète les deux machines à fabriquer des masques de la Confédération et du canton de Zurich. Ces derniers se procureront cinq millions de masques auprès de la société basée à Flawil (SG).

L'accord prévoit notamment que la Confédération achète 3,5 millions de masques à Flawa et le canton de Zurich 1,5 million afin d'assurer l'approvisionnement en cas de pénurie, indique vendredi l'entreprise st-galloise. Si nécessaire, la quantité peut être augmentée à court terme.

Les machines installées dans l'entreprise de Flawil produisent déjà depuis un mois des masques certifiés contre la pandémie de coronavirus. Avec son achat, Flawa veut compléter son expertise en matière de production.

Approvisionnement intérieur

L'objectif est de renforcer le site de production suisse afin notamment de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement intérieur. Le prix d'achat, selon le service de presse de Flawa, se monte à 800'000 francs par machine. Ce montant couvre les investissements réalisés par la Confédération et le canton de Zurich pour les machines.

De plus en plus d'établissements publics imposent le port du masque en leurs murs, notamment les écoles post-obligatoires et les hautes écoles. Ces derniers jours l'Université et l'EPF de Zurich ont annoncé cette mesure pour la rentrée. Vendredi, c'était au tour de l'Université de Bâle et de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de faire de même.

