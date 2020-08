École – Masques exigés pour les élèves du post-obligatoire Les cantons romands se sont mis d’accord sur les modalités de la rentrée. Les plus âgés devront porter le masque en classe, si la distance de 1,5 mètre n’est pas respectée. Lucie Monnat DÉVELOPPEMENT SUIT

Après plusieurs semaines de discussion, la conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP) a défini les modalités de la rentrée. «Le port du masque est obligatoire pour les étudiants, le personnel enseignant et les autres adultes, lorsque la distance (soit 1,5 mètre) ne peut être respectée», écrit la CIIP. Peut-on en déduire que tous les élèves du post-obligatoire devront porter un masque pendant les cours, vu qu’une distance de 1,5 m n’étant pas possible dans une salle de classe?

«Cela dépend des configurations, nuance Marianne Meyer Genilloud, responsable de l’information de la direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) du canton de Fribourg et membre de la CIIP. Si une classe est composée d’une douzaine d’élèves, avec des pupitres uniques, le masque n’est pas obligatoire. Dans les bâtiments modernes également, la distanciation est parfois possible.»

Mais la chanson est différente pour une classe principale de français ou de mathématiques par exemple, ou souvent les élèves se retrouvent à plus de 20 dans une même salle. Dans ce cas, c’est le port du masque qui s’appliquera.

La CIIP précise effectivement qu’ «il est possible que ces dispositifs se déclinent différemment en fonction des infrastructures et des contraintes locales. Dans ces cas, un enseignement non-présentiel partiel fait partie des mesures qui peuvent être envisagées.»

Enseignants masqués

Pour les plus petits, le masque sera obligatoire pour les enseignants et les autres adultes «si la distance de 1,5 mètre avec les élèves ou entre adultes ne peut être respectée, comme dans les espaces administratifs ou réservés au personnel enseignant.» À nouveau, cela ne signifie pas forcément qu’ils devront le porter en classe. «De nombreux enseignants se sont aménagés une zone qui leur permet de se tenir à 1,5 mètre pendant les cours, précise Marianne Meyer Genilloud. D’autres portent une visière pour pouvoir se rapprocher des plus petits, avec qui maintenir la distance est parfois plus compliqué.»

Ces mesures peuvent être modifiées en fonction des futures décisions du Conseil fédéral du 12 août prochain.

