Canton du Jura – Masque obligatoire dans tous les magasins dès lundi Le gouvernement jurassien a annoncé vendredi qu’il sera nécessaire de porter un masque pour entrer dans les magasins jurassiens à partir de lundi.

Dès lundi et pour une durée de deux mois, le port du masque sera obligatoire dans tous les commerces et magasins du canton du Jura. Cette mesure concerne les personnes âgées de plus de 12 ans, a annoncé vendredi le gouvernement.

( ATS )