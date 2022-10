Politique genevoise – Masha Alimi quitte le PLR pour rester avec Pierre Maudet La conseillère municipale de Thônex, qui figure sur la liste de l’ancien conseiller d’État pour le Grand Conseil, siégera donc en indépendante. Sophie Simon

Masha Alimi, conseillère municipale à Thônex. DR

Entre Pierre Maudet et le PLR, elle a finalement dû choisir. Masha Alimi, cette conseillère municipale PLR à Thônex, qui figure sur la liste du candidat au Conseil d’État pour les élections cantonales, quitte son parti.

Elle l’annonce sur son profil LinkedIn: «À la suite de ma candidature au Grand Conseil sur la liste «Libertés et Justice sociale», et dans un souci d’apaisement, je quitte le PLR Thônex, comme me l’a expressément demandé la présidence du parti. Je siégerai désormais en qualité d’indépendante, motivée que je suis à servir ma commune et à porter des projets de manière constructive au bénéfice des habitants et habitantes de la commune. À ce titre, je me mets à disposition des Thônésiens qui souhaitent me rencontrer pour discuter de sujets qui leur tiennent à cœur.»

Elle met ainsi fin au malaise provoqué dans la commune par sa récente prestation de serment.

