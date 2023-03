Portrait d’artiste – Maryam Touzani milite pour la liberté d’être Lors des Rencontres 7e art Lausanne, la réalisatrice marocaine est venue présenter «Le Bleu du caftan», un film magnifique, à voir cette semaine dans les salles. Saskia Galitch

C’est dans les médinas de son pays, le Maroc, que Maryam Touzani déniche le matériau à partir duquel elle façonnera ses films. M. PIASECKI/GETTY IMAGES

Le regard franc, la sensibilité et l’émotion à fleur de peau, la réalisatrice, scénariste et actrice marocaine Maryam Touzani n’est pas d’un naturel soumis. Mais un esprit libre. Un tempérament fort, incapable de se plier à des «c’est comme ça» sans les remettre en question, ni de subir des diktats en silence. En clair, quand elle n’est pas d’accord, elle le dit. De sa plume finement militante et acérée mais aussi en se plaçant devant ou derrière la caméra.