La Bâtie – Festival de Genève – Martin Zimmermann ou le génie dispersé Dernière salve de La Bâtie, la «Danse macabre» du Zurichois entre en résonance tant avec la 46e édition qu’elle conclut qu’avec la programmation de son hôte, le Théâtre de Carouge. Katia Berger

Methinee Wongtrakoon, Tarek Halaby, Martin Zimmermann et Dimitri Jourde forment un cortège tragicomique aux prises avec l’entropie. BASIL STÜCHELI

Une scénographie époustouflante. Des trouvailles visuelles à foison. Des interprètes prodigieux. La «Danse macabre» qu’a inspirée le fameux poème de Charles Baudelaire à Martin Zimmermann en met d’un bout à l’autre plein la vue. Pourquoi alors le dernier opus du clown chorégraphe actif depuis plus de vingt ans, lauréat du Grand Prix suisse des arts de la scène/Anneau Hans Reinhart 2021, peine-t-il à remporter une totale adhésion? Pourquoi ce sentiment de déperdition d’énergie quand s’allument en guise de signature les néons d’un train fantôme?

Avant d’arriver à cette conclusion, les gradins pleins à craquer de la grande salle carougeoise auront assisté à une vanité dramaturgique des temps modernes, portée par une contorsionniste, un acrobate, un chanteur et un diablotin. L’assistance compacte aura vu crapahuter au milieu d’une décharge poétique quatre rebuts humains échappés de chez Beckett. Elle les aura admirés déjouant à tour de rôle la gravité d’une bicoque en équilibre instable, tels des Chaplin dans «La Ruée vers l’or». Elle aura suivi les facéties d’un M. Skeleton chicaneur, qui combine les traits de Michael Jackson avec ceux d’un héros tim-burtonien. Elle aura vibré sur les vocalises d’une Conchita Wurst atemporelle. Et suivi à la trace des créatures de papier sorties tout droit de l’imagination de Jérôme Bosch.

Au sommet d’un tertre beckettien bascule la maisonnette chaplinesque où les interprètes font de l’équilibrisme comme chez l’Arthur télévisuel de «Tout est permis». BASIL STÜCHELI

Bref, le public se sera cambré sous le poids des références accumulées, sans leur trouver le moindre fil rouge. Le convoi funèbre aura soulevé tant de poussière en chemin qu’il aura fini par aveugler son spectateur. Et si ce dernier perçoit malgré tout quelque point d’ancrage, il ne pourra paradoxalement pas le mettre sur le compte du démiurge Zimmermann. Mais plutôt des convergences mystérieuses qui rattachent différentes œuvres au même contexte historique qui les a vues naître.

Methinee Wongtrakoon et Martin Zimmermann, deux insectes acrobatiques en miroir au milieu des détritus. BASIL STÜCHELI

Car, oui, «Danse macabre» lie à bon escient la gerbe festivalière ouverte fin août par «Le Périmètre de Denver» signé Vimala Pons: dans les deux spectacles, bien du talent pluridisciplinaire au service d’une enfilade de numéros quelque peu aléatoire. Et, oui également, la création 2021 du Zurichois répond avec un certain à-propos au spectacle accueilli voici pile-poil un an par le même Théâtre de Carouge, le «Room» de James Thierrée: ici comme là, un décor saisissant célèbre en grande pompe les noces des arts scéniques avec les arts circassiens. Au fond, c’est sans doute aux programmateurs associés de La Bâtie et du Théâtre de Carouge qu’on doit un coup de chapeau pour avoir flairé la cohérence.

