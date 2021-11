Légende du hockey sur glace – Martin St.Louis: «J’ai joué à la limite du règlement»

Retraitée depuis 2015, la mégastar de NHL, qui avait passé trois mois à Lausanne en 2004, parle des petits secrets de sa carrière et de sa passion pour le coaching.

Martin St.Louis, en 2004, pendant un lock-out de la NHL, vous aviez disputé 23 matches avec Lausanne en LNA. Vous n’y sembliez pas heureux. On se trompe?

Ce n’était pas facile, c’est vrai, mais cela n’avait rien à voir avec le club, la ville ou le pays. Durant mon passage de trois mois, j’ai adoré mes coéquipiers, l’entraîneur, qui m’avait déjà dirigé auparavant (ndlr: Bill Stewart), et Silvio (ndlr: Caldelari, directeur sportif), qui était tellement sympathique et qui s’était démené pour que ma famille et moi ne manquions de rien. Sous cet aspect, c’était juste extraordinaire.