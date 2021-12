Concours hippique de Genève – Martin Fuchs revient à Genève en pensant très fort à «Clooney» Dernier vainqueur du Grand Prix Rolex, il y a deux ans, le cavalier zurichois a failli perdre son «complice» cet été. Avec «Leone» et «Chaplin», le No 4 mondial reste ambitieux et vise un exploit dans le Top 10 de vendredi. Christian Maillard - Genève

Après sa déception de Tokyo et l’accident de son «Clooney», Martin Fuchs a retrouvé le sourire et des ambitions. KEYSTONE

Quand il pense à lui, son «grand pote de barres» et complice, il a aujourd’hui le sourire. Mais Martin Fuchs a eu très peur. Très peur de le perdre. Son Clooney, qu’il considère comme le premier «cheval de sa vie», est passé tout proche de s’en aller galoper avec les étoiles. Ce hongre allemand de 15 ans, champion d’Europe en 2019, sans oublier une médaille d’argent aux Mondiaux un an plus tôt, revient de très loin: une glissade dans les pâturages, juste après les Jeux de Tokyo, lui a fracturé l’humérus droit. Une blessure très grave qui a plongé son cavalier et tout son entourage dans l’incertitude et dans une immense tristesse.