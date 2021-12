Hippisme – Martin Fuchs heureux à plus d’un titre Vainqueur à Genève en 2019, le Zurichois s’impose devant plus de 10 000 spectateurs comblés, une deuxième fois d’affilée dans ce Grand-Prix et une épreuve de toute beauté. Christian Maillard Genève

Martin Fuchs sur Leone Jei avant de remporter la première place du saut d’obstacles lors du 60e tournoi international de saut d’obstacles CHI à Genève. keystone-sda.ch

Grand-Prix de très haut niveau ce à Palexpo où il a fallu des nerfs d’acier aux 40 meilleurs cavaliers engagés pour dompter un parcours aussi exigeant. Cette soixantième édition du concours hippique de Genève s’est achevée à guichets fermés et sous les vivats d’une foule comblée ce dimanche. Seuls six couples ont réussi l’»exploit» de franchir les seize obstacles sans-faute et qui ont dû se départager lors d’un barrage de toute beauté.

Et comme ce fut le cas il y a deux ans, c’est à nouveau Martin Fuchs qui s’est imposé dans ce jardin qu’il adore autant que Steve Guerdat. Mais cette fois-ci c’est sans son Clooney mais avec Leone Jei, déjà vice-champion d’Europe en septembre, qu’il a remporté cette épreuve.

«C’est fou! Merci Genève, merci Leone, merci le public!» Martin Fuchs, qui avait aussi des vues sur le Top 10 de vendredi avec Chaplin, a finalement sauvé l’honneur helvétique cette semaine, alors que l’hymne national n’avait résonné qu’une fois pour le succès de Robin Godel dans le cross.

Le No 4 mondial a finalement battu Harrie Smolders et Max Kühner, lequel rêvait encore de toucher une prime après sa victoire à Bois-le-Duc cette année. Bryan Balsiger, qui a commis une erreur sur le dernier obstacle, a manqué de peu le barrage et l’exploit. Il a dû se contenter de la 14e place. Steve Guerdat est finalement plus loin, au 26e rang.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment les matches de hockey et des courses de ski alpin. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.