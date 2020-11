Un kayakiste en pleine bourre – Martin Dougoud prépare avec succès son porte-à-porte olympique Le Genevois établi à Pau a enlevé sa première épreuve de Coupe du monde. Malgré une saison rétrécie par le Covid-19, il grandit dans la hiérarchie mondiale. Pascal Bornand

À Pau, Martin Dougoud était dans son jardin aquatique! LDD

Martin Dougoud a conclu de la plus belle des façons une saison olympique rétrécie par le Covid-19. Finaliste européen (7e) un mois plus tôt à Prague, le kayakiste genevois s’est adjugé la Coupe du monde de Pau, dans son bassin familier du Gave, là où il pagaie d’«arrache-bras» pour préparer au mieux les JO de Tokyo, repoussés en 2021. Malgré le confinement décrété en France, l’épreuve est restée à flot et une participation internationale de qualité n’a pas déprécié sa valeur. En canoë, la 3e place de Thomas Koechlin, un autre membre du Team Genève, est donc elle aussi à louer. Grâce à ces performances, les deux compères surfent sur la bonne vague.