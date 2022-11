Coupe d’Europe de volleyball – Martin Demar défie Chênois, son club fétiche Titré à Genève en 1996 et 1997, l’ancien central tchèque revient ce mercredi (20 h) à Sous-Moulin à la tête de Dukla Liberec. Enjeu du match: une place en 8es de finale de la CEV Cup. Pascal Bornand

Martin Demar désabusé lors du match aller et une amère défaite. KEYSTONE/RADEK PETRASEK

Il l’est l’un des plus fervents supporters de Chênois. «Normal, c’est un club que l’on n’oublie pas, surtout lorsque l’on a porté son maillot durant quatre saisons et que l’on a gagné deux titres de champion suisse avec lui», confie Martin Demar, des trémolos dans la voix. Revenir à Sous-Moulin, vingt-trois ans après, raviver des souvenirs aussi lumineux, ce n’est que du bonheur pour l’ancien international tchèque, un colosse de 2 mètres, un peu plus enveloppé qu’à l’époque mais toujours aussi sympa.