Courchevel/Méribel 2023 – Marta Bassino: «Il fallait être très concentrée sur ce super-G» L’Italienne a décroché l’or aux Mondiaux de Courchevel-Méribel devant l’Américaine Mikaela Shiffrin et l’Autrichienne Cornelia Hütter, ex-aequo avec la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie. Les Suissesses largement battues. Renaud Tschoumy

Marta Bassino célèbre sa victoire à l’arrivée. AFP

L’Italienne Marta Bassino a provoqué une relative surprise en remportant le super-G des championnats du monde de Courchevel/Méribel. Elle s’est imposée avec 11 centièmes d’avance sur l’Américaine Mikaela Shiffrin et 33 centièmes sur deux skieuses qui terminent à égalité, l’Autrichienne Cornelia Hütter et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie.Bassino, seulement 18e temps intermédiaire sur le haut du parcours, a fait la différence dans les secteurs du bas en profitant de ses qualités de géantiste. “Cette victoire est ma première en super-G, je suis très heureuse car j’étais très concentrée sur mon ski, a souligné l’Italienne. J’étais très confiante ce matin, parce que j’aime cette piste, il fallait être très concentrée sur ce tracé, aussi courir avec la tête.” Personne n’a pu rivaliser avec elle à partir du troisième temps intermédiaire, pas même ses compatriotes Federica Brignone (8e à 0’’55) et Sofia Goggia (11e à 0’’76).

Marta Bassino était au-dessus du lot ce mercredi. AFP

Présentées comme favorites, les Suissesses ont totalement manqué leur affaire. La meilleure d’entre elles et championne du monde en titre, Lara Gut-Behrami, a terminé à la sixième place, à 37 centièmes de Bassino, mais à seulement 4 centièmes du podium.

«Sur une carrière, ça s’équilibre et on peut aussi dire que je suis à trois dixièmes de la médaille d’or, a relativisé la Tessinoise. J’ai skié comme je le voulais sur le haut, mais je n’ai pas réussi à accélérer mes skis sur le bas, en raison du passage au soleil, qui rendait la neige plus accrocheuse. Cela ne m’a pas permis de faire ce que j’avais prévu.»

Il faut aller plus loin dans le classement pour trouver trace des autres Suissesses: Michelle Gisin a fini à la 10e place (+0’’69), mais l’Obwaldienne s’est rassurée après sa déconvenue du combiné, avec cette sixième place alors qu’elle visait une médaille. «Seules les médailles comptent, mais je ne suis pas si loin et surtout je suis contente de mon ski mis à part sur quelques passages, a souligné la Suissesse. Après le combiné, j’ai appelé ma sœur Dominique, je le fais toujours après un échec. Et ça m’a permis de relativiser et de passer à autre chose.»

Joana Hählen à la 13e place (+0’’80), Corinne Suter à la 20e (+1’’56) et Jasmine Flury à la 22e (+1’’67) ont terminé plus loin.

Lara Gut-Behrami a échoué à quatre centièmes du podium. AFP

