Bars et restaurants fermés – Marseille entre en guerre contre le ministre de la Santé Marre d’être pointés du doigt et de ne pas être consultés. Les Marseillais n’acceptent pas la fermeture des bars-restaurants. Alain Rebetez Paris

Le premier adjoint de la mairie de Marseille, Benoît Payan, demande un report de dix jours pour la fermeture des bars et restaurants. AFP

C’est une explosion de colère qui débouche sur un véritable bras de fer entre d’un côté la ville de Marseille et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, et de l’autre côté le ministre de la Santé, Olivier Véran. Depuis que ce dernier a annoncé mercredi soir des mesures d’exception pour la métropole d’Aix-Marseille, avec notamment la fermeture totale des bars et restaurants à partir de samedi, une véritable révolte s’est organisée.