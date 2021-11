Football – Marseille éliminé de la Ligue Europa Battus à Galatasaray, les Marseillais ne joueront pas les huitièmes de finale de la compétition européenne. Afp/Sport-Center

Sofiane Feghouli inscrit le 3-0 pour Galatasaray. AFP

Sans aucune idée offensive en l’absence de Dimitri Payet et en grande détresse défensive, l’OM a été nettement et logiquement battu jeudi à Istanbul par Galatasaray (4-2), ce qui l’élimine de la Ligue Europa et renvoie son avenir continental un cran plus bas, en Europa Conference League.

«Il faut gagner absolument»; «C’est la dernière carte». Le refrain avait déjà été entonné avant la 4e journée, et le quatrième match nul marseillais, contre la Lazio Rome. Mais jeudi c’était vrai, l’OM devait réellement l’emporter pour garder une chance de terminer en tête du groupe E et filer directement en 8es de finale.

Les joueurs de Jorge Sampaoli, pénalisés notamment par une épouvantable première demi-heure (deux buts encaissés), en sont restés très loin et ne peuvent même plus finir deuxièmes, la Lazio s’étant imposée sur le terrain du Lokomotiv Moscou 0-3.

Pour l’OM, l’Europe n’est pas encore terminée. Il recevra le Lokomotiv Moscou lors de la dernière journée des poules et un match nul lui suffira à rejoindre les barrages de la nouvelle C4, modeste lot de consolation.

Groupe F: deux fauteuils pour trois

Dans le groupe F, tout reste possible pour l’Étoile rouge de Belgrade, 1er avec 10 points, Braga, 2e avec 9, et Midtjylland, 3e avec 8. Jeudi, les Serbes se sont imposés 1-0 contre Ludogorets et les Danois ont battu les Portugais 3-2.

La dernière journée, le 9 décembre, verra Midtjylland se rendre en Bulgarie et l’Étoile rouge ira jouer sa qualification à Braga.

Groupe G: c’est fini pour le Celtic

Albian Ajeti, entré à la 76e minute pour le Celtic sur le terrain du Bayer Leverkusen, n’a rien pu faire pour empêcher la défaite des Écossais (2-3) et leur élimination de la compétition. Avec cette victoire, les Allemands sont certains de terminer premiers du groupe, devant le Real Betis, qui s’est imposé 2-0 jeudi contre Ferencvaros.

Maigre consolation pour les joueurs de Glasgow, ils sont sûrs de terminer troisièmes et de disputer la suite de la Conference League.

Groupe H: lutte à deux

Le Dinamo Zagreb et Genk, qui ont fait match nul 1-1 jeudi, se battront à distance, lors de la dernière journée, pour savoir qui récupérera la 2e place de ce groupe. La 1re est assurée pour West Ham, qui s’est imposé 0-2 sur le terrain du Rapid Vienne.

Lors de la dernière journée, Zagreb, 2e avec 7 points, se déplacera sur le terrain de West Ham et Genk, 3e avec 5 points, ira défier le Rapid à Vienne.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.