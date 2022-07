Tragédie dans les Dolomites – Marmolada, un enfer sous-estimé par les alpinistes Alors que les recherches de victimes de la coulée de glace et de pierres se poursuivaient lundi, l’imprudence des randonneurs fait polémique. Dominique Dunglas - Rome

Un hélicoptère survole la zone de l’éboulement, lundi 4 juillet 2022. Le bilan provisoire fait état de sept morts, huit blessés et une quinzaine de disparus. AFP/PIERRE TEYSSOT

Samedi, à 13 h 43, la Marmolada, majestueux sommet des Dolomites qui culmine à 3343 mètres à cheval entre le Trentin-Haut-Adige et la Vénétie, s’est transformée en tueur. «J’ai entendu un tonnerre, comme un avion qui s’écrase, raconte un excursionniste qui s’est sauvé par miracle. Puis une immense masse haute de 100 mètres sur un front de 200 mètres de large a dévalé à une vitesse incroyable. J’ai vu six ou sept personnes qui ont essayé de s’échapper, mais elles ont été emportées par la coulée de glace et de pierres. J’ai compris qu’une partie du glacier s’était détachée.»