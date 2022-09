Cyclisme – Marlen Reusser en bronze au contre-la-montre des Mondiaux La Bernoise, qui visait l’or, n’a finalement pas eu les armes pour lutter avec Van Dijk. Elle se disait néanmoins satisfaite de cette médaille

Marlen Reusser en plein effort. AFP

La Néerlandaise Ellen van Dijk, 35 ans, a conservé son titre de championne du monde du contre-la-montre dames en s’imposant sur un parcours de 34,2 km dimanche à Wollongong, sur la côte sud-est de l’Australie. C’est le troisième titre mondial dans cette discipline pour l’ancienne patineuse de vitesse, également sacrée en 2013.

Partie en dernier, avec le dossard numéro 1, elle a devancé l’Australienne Grace Brown de 12 secondes et la Suissesse Marlen Reusser de 41 secondes.

Le podium du contre-la-montre féminin des Mondiaux de Wollongong. De g. à dr.: Grace Brown (Australie, 3e), Ellen van Dijk (Pays-Bas, championne du monde) et Marlen Reusser (Suisse, 2e). AFP

«Je n’avais jamais imaginé gagner aujourd’hui! Le parcours ne me convenait pas du tout. Mais j’ai abordé la course avec la bonne mentalité, sans pression, en dosant bien mes efforts. Et j’ai tout donné. C’est génial», a commenté Van Dijk.

Sa victoire – la cinquième en six chronos pour les Pays-Bas depuis 2017 – consacre une nouvelle fois la domination des Néerlandaises dans le cyclisme féminin. Et ce malgré la contre-performance de la championne olympique Annemiek van Vleuten qui termine seulement septième à 1 min 43 sec de sa compatriote.

Reusser se contente du bronze

Championne d’Europe de la spécialité, la Bernoise Marlen Reusser, qui visait l’or après ses trois deuxièmes places récentes (2 fois aux Mondiaux, 1 fois aux Jeux olympiques), se satisfaisait malgré tout de sa médaille de bronze: «Déjà, ça change après toutes ces médailles d’argent, a-t-elle dit au micro de la RTS. Et puis, ces Mondiaux arrivaient après une période assez troublée pour moi. J’ai été malade, j’ai eu quelques blessures, il a donc fallu adapter le programme de préparation et trouver des solutions. Dans ces conditions, je dois me satisfaire de cette médaille de bronze et m’en réjouir, même si j’aurais évidemment souhaité davantage.»

Deuxième Suissesse engagée sur ce chrono mondial, la Grisonne Elena Hartmann a terminé au 26e rang, à 5 minutes de Van Dijk, après avoir chuté à deux reprises.

AFP/SC

