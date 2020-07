[Série 2/6] Les showrunners de génie – Mark Cherry s’est inspiré de sa mère toute sa vie Il a dédié aux femmes sa carrière de showrunner. De «Desperate Housewives» à «Why Women Kill», ce gay assumé les comprend mieux que quiconque. Anne-Catherine Renaud

En 2018, quand Eva Longoria (à g.) décroche son étoile sur Hollywood Boulevard, Marc Cherry et Felicity Huffman, autre «Desperate Housewife», viennent la féliciter. Paul Archuleta/Getty Images

Certains showrunners – littéralement «ceux qui dirigent un show», en l’occurrence les grandes séries américaines – s’identifient à leur création. On retient leurs noms juste parce qu’ils s’affichent à chaque fois sur l’écran à la fin d’un épisode, mais on ne sait rien d’eux. Leur visage et leur parcours importent peu.