Documentaire – «Marion Cotillard ne m’a jamais lâchée» L’actrice a coproduit le documentaire écolo de Flore Vasseur, «Bigger Than Us». Pascal Gavillet

Une image des jeunes dans le documentaire de Flore Vasseur. DR

Flore Vasseur, on connaît un peu sa plume. Comme écrivaine, puis journaliste. Depuis 2017, elle a une corde supplémentaire à son arc. La réalisation de documentaires. Qui correspond en fait à une continuité dans l’écriture. «La réalisation, c’est une forme d’écriture avec des couleurs. Pour le documentaire, je prépare énormément. Je fais des dizaines d’interviews.» «Bigger Than Us», justement, c’est le portrait de sept jeunes gens, ados ou adultes, qui se lèvent pour tenter d’enrayer la destruction de notre planète. La lutte concerne les droits humains, le climat, la liberté d’expression, l’accès à l’éducation ou l’alimentation et autres thèmes afférents.