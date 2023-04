Icône de la pop culture – Mario, le super sportif du jeu vidéo À l’occasion de la sortie en salle du film d’animation «Super Mario», voici pourquoi le petit plombier est aussi le plus grand des sportifs. Florian Müller

Mario et sa bande d’amis ne reculent devant aucune discipline sportive. NINTENDO

Un plombier moustachu et bedonnant qui conquiert le monde jusqu’à devenir une icône de la pop culture: vous auriez parié dessus? Depuis 40 ans, Mario ratatine des tortues et collectionne des pièces d’or pour valider un succès planétaire qui dépasse désormais largement le cadre du jeu vidéo. Des produits dérivés à gogo, des collaborations avec les plus grandes marques, un parc d’attractions et désormais un film d’animation qui bat tous les records au box-office, détrônant même «La reine des neiges» au firmament des meilleurs démarrages en salle.