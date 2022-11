Musique classique – Marie-Nicole Lemieux, tout le souffle de Berlioz La contralto canadienne est invitée par l’Orchestre de la Suisse romande pour un «Roméo et Juliette» attendu. Rencontre. Rocco Zacheo

À Genève, Marie-Nicole Lemieux chante pour la première fois sur scène le rôle de Juliette dans la symphonie dramatique d’Hector Berlioz. LUCIEN FORTUNATI

Il y a des œuvres qui génèrent auprès de ceux qui les côtoient, un nombre imposant d’anecdotes, drôles, invraisemblables ou étonnantes. Sur ce terrain mouvant, Marie-Nicole Lemieux aurait de quoi ouvrir un registre épais. Surtout quand il s’agit d’évoquer sa relation au célèbre «Roméo et Juliette» de Berlioz. La contralto québécoise, dont la générosité du verbe égale la noblesse solaire du chant, ne s’est jamais emparée sur scène de l’air de l’héroïne shakespearienne. La série de rendez-vous manqués avec la belle de Vérone est longue, mais elle prendra fin ce mercredi, lorsqu’elle foulera les planches du Victoria Hall, accompagnée par l’Orchestre de la Suisse romande et le chef britannique Daniel Harding.

Retrouvailles avec Harding

Harding, voilà une figure qui génère un premier récit de la Canadienne, attablée dans un café d’hôtel genevois. «Il y a quelques années, on s’est retrouvés à La Scala de Milan pour une production de «Falstaff» de Verdi. Entre deux répétitions, il a sorti les partitions de la symphonie dramatique de Berlioz et on l’a parcourue ensemble, lui au piano, moi au chant. Les Italiens autour de nous ne comprenaient pas ce qui était en train de se passer. Ce fut en tout cas un moment miraculeux. Dans la foulée, on s’est dit qu’un jour on allait refaire le tout avec un orchestre, face au public. Les années ont passé, et puis voilà que l’occasion s’est enfin présentée, ici, avec l’OSR.»

Si la pièce suscite autant d’attentes et d’impatience, c’est que Lemieux lui voue un culte inconditionné. Qu’elle a failli s’y frotter à la Philharmonie de Paris, avant que la pandémie n’en décide autrement à quelques jours de la première. On lui demande alors ce qu’elle trouve de plus abouti, dans l’ouvrage. Son regard s’enflamme instantanément: «Il y a là tout ce que j’aime chez Berlioz, la délicatesse des phrasés, du souffle et des surprises qui parfois désarçonnent. Avec cette musique, on est dans une sorte d’horizontalité, on chemine sans toujours savoir où cela nous mènera; on a l’impression que le compositeur s’égare et qu’il nous perd. Et puis non, au final, tout se tient parfaitement et on tombe sur nos pattes.»

Dans son cœur, donc, il y a Berlioz. Mais en fouillant dans la besace de la cantatrice, on rencontre des figures disparates. Les Haendel, Debussy ou Monteverdi. Et aussi les Wagner, Mahler et Rossini. Des grands écarts pas si fréquents dans le monde lyrique. «Disons que ma tessiture est une chance, explique l’artiste. Une contralto dispose d’un répertoire somme toute limité, elle peut, et elle doit passer donc d’un style à l’autre en sautant les époques. C’est ce que je fais, sans grand encombre. Il n’en va pas de même pour une soprano ou pour un ténor.» Il y a aussi, pour expliquer cette polyvalence, une curiosité gourmande, présente dès l’enfance, qui a ouvert les horizons de la cantatrice en devenir. «La chanson française et québécoise, j’adorais ça. Petite, j’imitais bien les voix des stars, j’étais un caméléon, passant de Vanessa Paradis à Céline Dion. Sans doute que cette faculté m’a permis de jongler plus tard avec les registres.»

Sciences et respiration

Dans le parcours d’un artiste, il y a cet instant tout à fait déterminant durant lequel une passion se mue en vocation, placée au centre de son existence. Chez Marie-Nicole Lemieux, cela a surgi durant les deux années d’étude qui précèdent au Canada l’entrée à l’Université. À ce moment, les sciences dures occupent son quotidien: «Cette orientation ouvre aujourd’hui encore toutes les portes académiques.» Le chant est alors délaissé, mais non sans dégâts. «Durant cette période, j’ai ressenti progressivement une sensation d’étouffement. Je n’arrivais plus à respirer librement, le chant me manquait terriblement. C’était devenu une évidence, je devais à tout prix changer de cap et j’en ai fait part à mes parents. Ils ont accepté ma décision, mais à condition que je termine mon cursus.»

Trois décennies plus tard, la Québécoise croule sous les sollicitations et sait déjà ce qu’elle fera dans quatre saisons. Le succès? «Avec le temps, il n’a cessé de faire croître la pression sur moi, conclut-elle. J’ai toujours le trac et je soigne cette tension permanente en me disant qu’il faut chanter non pas pour être aimée mais pour apporter du plaisir au public.»

Rocco Zacheo a rejoint la rédaction de la Tribune de Genève en 2013; il s'occupe de musique classique et d'opéra et se consacre, de manière ponctuelle, à l'actualité littéraire et à des événements culturels disparates. Auparavant, il a évolué pendant neuf ans au journal Le Temps et a collaboré avec la RTS La Première. Plus d'infos

