Revenue d'entre les morts – Marie Grosholtz, la Bernoise qui se cache derrière Mme Tussaud Tout le monde connaît le célèbre musée de cire, de Londres à New York. Edward Carey ressuscite dans «Petite», l'extraordinaire orpheline qui l'inventa.

Edward Carey, écrivain et dessinateur inspiré par Marie Tussaud, une Bernoise qui allait conquérir le monde avec ses masques de cire. Getty Images

Le Britannique Edward Carey, 51 ans, est du genre inclassable pour les libraires qui se cassent la tête pour ranger ses œuvres en rayon. Perché entre Charles Dickens et Tim Burton, cet improbable héritier de la Famille Adams traduit depuis une petite vingtaine d’années, trouve son royaume dans le conte gothique destiné aux âmes d’enfants, même nichées dans un corps d’adulte. Sa trilogie «Les ferrailleurs» se concluait sur une note funèbre: «Comme si Londres était devenu un musée, et qu’il n’y avait plus personne pour le visiter.»

Adoptée par un docteur suisse

La suite, pour ce descendant d’officier de la Royal Navy prend des allures de renaissance. Dans «Petite», l’artiste qui pour échapper à une carrière militaire, partit autour du monde, salue une autre punkette bourlingueuse. Marie Grosholtz (1761-1850), orpheline après le suicide de sa mère, fut adoptée par le Dr Curtius, anatomiste suisse qui l’emmena à Paris avant de s’exiler en Angleterre, où la quasi naine imagine l’empire de cire de Mme Tussaud.

«J’étais payé pour empêcher les vandales d’abîmer ses sculptures, j’en suis tombé amoureux.» Edward Carey, romancier et illustrateur

«Enfant, j’avais visité le musée de Londres, c’était aussi fascinant que terrifiant, confie Edward Carey depuis l’Université d’Austin, au Texas, où il enseigne. Mais ce n’est que vers 20 ans, quand j’y bossais comme gardien, que j’ai pris conscience du destin de ce bout de femme extraordinaire. J’étais payé pour empêcher les vandales d’abîmer ses sculptures, j’en suis tombé amoureux.»

Sacré personnage que cette Bernoise qui va dépasser son maître en se perfectionnant dans la reproduction des nobles têtes guillotinées durant la Révolution française à Paris, extraire des mortels les «people» de l’époque, Voltaire, Rousseau, Joséphine de Beauharnais, etc. Les criminels aussi… Mais tous, malaxés dans ses doigts, prennent une étrange aura dans une société où la photographie n’existe pas encore, où les beaux-arts lassent.

Marie Tussaud vue par Edward Carey: une des nombreuses illustrations qui captivent dans «Petite» (Ed. Le cherche midi). DR

Réhabiliter une héroïne

Son cabinet de curiosités inédit allait devenir une attraction touristique déclinée dans les villes du monde. «Moi, j’avais surtout ce sentiment d’avoir littéralement côtoyé Marie Grosholtz, poursuit Edward Carey. Car elle s’était elle-même représentée en cire, mincelette, déterminée, vraie patronne de toutes ces créatures cireuses, matérialisation du folklore qu’elle a sculpté. Je me suis investi de la mission de la réhabiliter, elle, la petite, que le nom de son mari, un boulet sans aucune créativité, avait rendu célèbre.»

«Son Marat par exemple, donne une impression d’authenticité là où la célèbre toile de David tient de la propagande, un fake news qui donne au monstre un visage christique!» Edward Carey, romancier et illustrateur

Avec humour, le gentleman note que «la dame de son vivant, exagérait volontiers sa légende, licence à fouiller une existence si longue et riche de péripéties». Car Marie vécut jusqu’à l’âge, canonique pour l’époque, de 89 ans. Pour le reste, insiste Edward Carey, la petite s’attache à un art scrupuleux. «Son Marat par exemple, donne une impression d’authenticité là où la célèbre toile de David tient de la propagande, un fake news qui donne au monstre un visage christique!»

Marie ressuscitait les morts

Comme son idole, Edward Carey se prend à son tour au jeu de la copie. Sans donner dans le «Graphiques Novell» établi par Will Eisner, le graphiste inclut des illustrations dont Marie Tussaud aurait apprécié la finesse. «Je me sens proche de la démarche de la petite Marie qui ressuscitait les morts et les capturait dans la cire avec une délicatesse précise.»

Pour lui qui vénère les contes de fées et les griffe de noire mélancolie, le dessin permet aussi d’ancrer l’imaginaire de balises réalistes. «J’aime les romans graphiques. Je suis un admirateur absolu de l’Américaine Emil Ferris, par exemple. Et j’attends avec impatience le deuxième volume de «Moi, ce que j’aime, ce sont les monstres», une inspiration! Mais même si je publie un album de dessins à l’automne prochain, je ne me sens pas prêt.»

Un livre bouleversant sur une héroïne inattendue, orpheline après le suicide de sa mère, celle qui était surnommée Petite avec dédain, devint une géante… DR

L’excentrique ne s’embarrasse plus de déconcerter, entre littérature jeunesse, arts graphiques, fiction romanesque et biographie historique. «Je ne pourrais me passer de la liberté qu’autorise l’écriture pour enfants, cette sauvagerie qui pulvérise l’esprit de catégorisation. Au-delà, à l’époque victorienne, les livres pour adultes étaient souvent illustrés. De nos jours, avec la vogue des «Graphic Novels», les éditeurs me semblent plus ouverts. Ma Mme Tussaud, j’ai voulu la portraiturer avec mes mots et mes dessins. D’ailleurs, qui a dit que la littérature adulte ne pouvait pas être illustrée?»

